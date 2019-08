Autofahrerin kracht in Feinkostladen: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Spektakulärer Unfall

+ © Foto: Sven-Sebastian Sajak Ein BMW ist frontal in einen Feinkostladen in der Friedrichsdorfer Innenstadt gekracht. © Foto: Sven-Sebastian Sajak

Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen in der Friedrichsdorfer Innenstadt in einen Feinkostladen gekracht. Dabei wurden die Autofahrerin und ihre Beifahrerin verletzt.