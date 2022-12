Leiche in Gebüsch entdeckt – Polizei ermittelt

Von: Alina Schröder

Teilen

In Friedrichsdorf wird auf einem Sportplatz eine Leiche gefunden. © 5.vision.media

Auf einem Sportplatz in Friedrichsdorf (Hochtaunus) wird am Freitagabend (23. Dezember) eine Leiche entdeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update vom Mittwoch, 28. Dezember, 17.49 Uhr: Die Ermittlungen zur Identität des verstorbenen Mannes und den Hintergründen dauern aktuell an. Gegen 15:00 Uhr fand ein Zeuge den Leichnam in einem Gebüsch auf dem umfriedeten Gelände des dortigen Sportplatzes und informierte die Polizei. Die verständigte Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus leitete umgehend die ersten Ermittlungen ein.

Noch am Abend wurde der Auffindeort mit Unterstützung der Feuerwehr abgesucht und der Leichnam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft obduziert. Die Identität der Person sowie die Todesursache sind weiterhin ungeklärt. Den Untersuchungen zufolge, müsste es sich um einen etwa 25 bis 35-jährigen und circa 1,65m bis 1,75m großen Mann gehandelt haben. Ein Gewaltverbrechen kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Am heutigen Tage fanden in Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr weitere Suchmaßnahmen rund um den Sportplatz statt. Weitergehende Auskünfte können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht gegeben werden.



Zeugen, die in der Vergangenheit rund um den Sportplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.“

Erstmeldung: Friedrichsdorf – Am Freitagabend (23. Dezember) wurde auf dem Gelände eines Sportplatzes im Friedrichsdorfer Stadtteil Köppern eine Leiche gefunden. Diese lag laut Reportern von 5vision.media in einem dicht bewachsenen Gebüsch.

Aufgrund starker Regenfälle sei gegen 18 Uhr zudem die Feuerwehr zur Amtshilfe der Polizei angefordert worden. Den Angaben zufolge leuchteten diese schließlich die Fundstelle aus und verschafften sich mittels einer Motorkettensäge Zugang. Rund zwei Stunden sei die Polizei mit der Spurensuche beschäftigt gewesen.

Über Geschlecht und Alter wurde keine Aussage getroffen. Ob ein Tötungsdelikt oder ein natürlicher Tod vorliegt und wie lange die Leiche sich schon dort befunden haben könnte, ist nun Teil der Ermittlungen der Polizei. (asc)

Im Sommer wurde eine Leiche aus dem Main in Frankfurt geborgen. Der Mann war nur mit Boxershorts bekleidet.