Maskierte stürmen mit Schlagstöcken  Shisha-Bar in Friedrichsdorf

In Friedrichsdorf in der Köpperner Straße haben fünf maskierte Männer eine Shisha-Bar gestürmt. Sie waren mit Schlagstöcken bewaffnet und schlugen damit wild um sich.

Friedrichsdorf - Am späten Mittwochabend (11.12.2019) hat eine Gruppe maskierter Männer eine Bar in Friedrichsdorf im Stadtteil Köppern zerstört. Gegen 23.35 Uhr kamen fünf Männer mit Sturmhauben und Schlagstöcken in die Shisha-Bar in der Köpperner Straße und zerstörten einen Teil der Einrichtung, bevor sie in Richtung Schulstraße verschwanden, berichtete die Polizei.

Friedrichsdorf: Maskierte Männer stürmen Shisha-Bar mit Schlagstöcken

Mitten in der Nacht am Mittwoch rief der Inhaber einer Shisha-Bar in Friedrichsdorf die Polizei an und bat die Beamten um Hilfe. Gegen 23.35 Uhr hatten fünf Männer seine Shisha-Bar betreten. Sie trugen Sturmhauben, in ihren Händen hatten sie Schlagstöcke.

Nach Angaben der Polizei haben die Männer mit den Schlagstöcken auf die Einrichtung der Bar eingeschlagen. Mehrere Einrichtungsgegenstände wurden demoliert. Pures Chaos war die Folge. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Anschließend seien die Männer, laut Polizei, von der Köpperner Straße in Richtung Schulstraße geflohen.

Die Hintergründe der Attacke auf die Shisha-Bar in Friedrichsdorf sind noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt.

Friedrichsdorf: Polizei bittet um Hinweise zur Ergreifung der maskierten Männer

Das Opfer beschreibt die Täter laut Polizeibericht wie folgt:

zwischen 20 und 30 Jahre alt

Etwa 185 Zentimeter groß

Vier der Männer seien schlank und hätten dunkle Jogginghosen getragen

Der fünfte Mann sei korpulent und habe eine weiße Jogginghose getragen

Die Täter sollen außerdem schwarze und weiße Jacken getragen haben

Friedrichsdorf: Polizei bittet Zeugen sich nach Attacke auf Shisha-Bar zu melden

Die Polizei bittet nun Personen, die in Friedrichsdorf im hessischen Hochtaunuskreis, insbesondere im Bereich Köpperner Straße und Schulstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06172 1200 bei den Ermittlern zu melden.

