Frontalzusammenstoß am Semder Eck

Dieburg - Zu einem Frontalzusammenstoß kam es heute gegen 14 Uhr auf der Kreuzung L 3115/B45.

Ein 68-jähriger Autofahrer nebst Gattin aus dem Main-Kinzig-Kreis befuhr die B45 aus Richtung Dieburg kommend und bog an der grün zeigenden Ampel nach links in die Landstraße Richtung Richen ab. Dabei übersah er das entgegenkommende Auto eines 42-jährigen Fahrers aus Lengfeld, so dass es im Kreuzungsbereich krachte. Die drei Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung wurde gesperrt, der Verkehr über Richen umgeleitet. Bei den Arbeiten waren Feuerwehr und Straßenmeisterei Groß-Umstadt im Einsatz. Gegen 15. 40 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. (tm)