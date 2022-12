Früher Saisonstart: Skilifte in Willingen öffnen am Mittwoch

Teilen

Wintersportler sind beim Flutlicht-Skifahren im Skigebiet am Kaltenhagen auf der Abfahrtstrecke. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Im nordhessischen Willingen öffnen am kommenden Mittwoch die Skilifte. „Das ist seit zwölf Jahren der früheste Start in die Skisaison“, teilte Skigebietssprecher Jörg Wilke am Donnerstag mit. Willingen ist Hessens größtes Skigebiet. Das vergangene Wochenende und die kalten Tage über das kommende Wochenende schaffen laut Wilke mit der kalten frostigen Wetterlage und dem Naturschnee die Voraussetzungen für eine frühe Pistenpräparierung.

Willingen - Die Saison in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) startet den Angaben zufolge mit Flutlicht-Skilaufen. Die Lifte an Wilddieb, Ettelsberg, K1 und Sonnenhang seien am Mittwoch von 18.30 Uhr bis 21.45 Uhr in Betrieb. Ab Donnerstag laufen dann den Angaben zufolge täglich zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr alle Lifte. Es sei ein absolutes Highlight, sofort auf allen Pisten und mit allen 16 Anlagen in Betrieb gehen zu können, sagte Wilke. dpa