Frühere Partnerin von Ex-OB Feldmann vor Gericht

In der Awo-Affäre wird der früheren Partnerin des ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann Beihilfe zur Untreue zur Last gelegt. An diesem Mittwoch (9 Uhr) kommt es zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Frankfurt. Einem Strafbefehl zufolge soll die 36-Jährige einen Schein-Minijob bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gehabt haben, sie legte dagegen jedoch Widerspruch ein.

Frankfurt/Main - Dem Strafbefehl zufolge soll die 36-Jährige zwischen 2014 und 2017 als geringfügig beschäftigte Betreuerin von der Awo insgesamt 13.500 Euro erhalten haben, ohne eine Gegenleistung erbracht zu haben. Das Amtsgericht verhängte deshalb 6000 Euro Geldstrafe (120 Tagessätze). Der Prozess soll an einem Verhandlungstag abgeschlossen werden.

Der frühere SPD-Oberbürgermeister Feldmann war im November wegen seiner engen Beziehungen zur Awo abgewählt worden. Im Dezember verurteilte das Landgericht Frankfurt ihn wegen Vorteilsannahme zu einer Geldstrafe, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Dabei ging es auch um einen überbezahlten Job als Leiterin einer Kita für Feldmanns damalige Partnerin. Gegen sie ergab sich in diesem Komplex jedoch kein hinreichender Tatverdacht wegen Vorteilsannahme oder Beihilfe, wie die Staatsanwaltschaft erklärte. Feldmann und die Angeklagte hatten 2016 geheiratet. 2021 gaben haben sie ihre Trennung bekannt. dpa