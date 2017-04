Frühlingserwachen auf Arbeitsmarkt

Offenbach/Hanau - Der Arbeitsmarkt ist bereits in Frühjahrsstimmung: in Offenbach, Hanau, Dieburg, Hessen und Deutschland. Von Marc Kuhn

Im Agenturbezirk Offenbach ging die Arbeitslosigkeit Im März zurück. 15.573 Männer und Frauen, 345 weniger als im Februar, waren erwerbslos gemeldet, wie die Agentur gestern in Offenbach mitteilte. Daraus ergebe sich eine Quote von 6,1 Prozent. Im vergangenen Monat habe sie bei 6,3 Prozent gelegen. „Seit Jahresanfang geht die Arbeitslosigkeit in der Stadt und im Landkreis Offenbach zurück“, erklärte Thomas Iser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur. „Ein Teil des Rückgangs ist der milden Witterung und dem vorgezogenen Beschäftigungsbeginn in den Außenberufen geschuldet.“

In der Stadt Offenbach seien 6878 Arbeitslose registriert worden, 2,2 Prozent weniger als im Februar, berichtete die Agentur weiter. Die Arbeitslosenquote fiel auf 10,1 Prozent gegenüber dem Vormonatsstand von 10,3. 8695 Menschen waren im Landkreis Offenbach arbeitslos gemeldet, 2,1 Prozent weniger als im Vormonat. Die Quote fiel auf 4,7 Prozent gegenüber 4,8 Prozent im Vormonat.

Auch an den drei Standorten sank die Arbeitslosigkeit. In Langen waren 3295 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 2,0 Prozent weniger als im Vormonat. Die Erwerbslosenquote fiel auf 4,9 Prozent gegenüber 5,0 Prozent im Februar. 3775 Menschen waren im Bezirk Rodgau erwerbslos gemeldet, 2,6 Prozent weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote fiel auf 4,8 Prozent gegenüber 5,0 Prozent im Februar. Im Seligenstädter Bezirk waren 879 Erwerbslose registriert worden, 1,8 Prozent weniger als im Februar. Die Quote fiel auf 3,6 Prozent gegenüber 3,7 Prozent im Februar. 3273 offene Stellen wurden von Unternehmen beim Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Offenbach gemeldet. Das entspricht einer Steigerung von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

„Die Arbeitslosigkeit im Main-Kinzig-Kreis ist erneut gesunken, im Vergleich zum Vormonat sogar stärker als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre“, erklärte Heike Hengster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hanau. „Das zieht sich durch fast alle Personengruppen.“ 10.411 Männer und Frauen meldeten sich im März im Hanauer Agenturbezirk arbeitslos, 267 weniger als im Februar. Damit ging die Arbeitslosenquote zurück auf 4,7 Prozent – gegenüber 4,8 Prozent im Februar. In der Stadt Hanau waren 4044 Menschen arbeitslos, 14 weniger als im Vormonat. Auf die Erwerbslosenquote hatte das keinen Einfluss, sie blieb auf dem Vormonatswert von 8,4 Prozent. Insgesamt meldeten Arbeitgeber 3109 offene Stellen bei der Hanauer Arbeitsagentur zur Vermittlung, 31,7 Prozent mehr als im März 2016.

„Weniger Jugendliche als im letzten Jahr suchen eine Ausbildungsstelle“, erläuterte Hengster. „Dagegen haben die Betriebe mehr Ausbildungsstellen zur Vermittlung gemeldet. Junge Leute, die eine duale Ausbildung machen wollen, haben so gute Chancen wie nie zuvor.“

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg waren im März 7601 – Vormonat: 7644 – Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Agentur für Arbeit Darmstadt erklärte. Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosigkeit um 0,6 Prozent gesunken. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,7 Prozent.

Zum Frühlingsbeginn haben viele Menschen auch in Hessen einen neuen Job gefunden. Die Zahl der Arbeitslosen ging im März auf 171.834 Frauen und Männer zurück, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur laut dpa in Frankfurt berichtete. Das waren 3,1 Prozent weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote im Land fiel auf 5,2 Prozent. Als Gründe für die besten März-Werte seit 24 Jahren nannte die Agentur neben dem milden Wetter auch die gute Stimmung in der Wirtschaft sowie die stabile Nachfrage nach Arbeitskräften. Die Zahl der offenen, an die Agenturen gemeldeten Stellen stieg im Jahresvergleich um 4,6 Prozent auf rund 49 500. Zugleich gibt es in Hessen auch immer mehr Jobs mit Sozialversicherung, nämlich fast 2,5 Millionen nach den jüngsten Hochrechnungen für Januar.

Fast die Hälfte der zusätzlichen Jobs in Hessen ging zuletzt an Bewerber aus dem meist europäischen Ausland, ohne die viele Stellen nicht mehr besetzt werden könnten. „Ohne Zuwanderung werden wir auch in den nächsten Jahren den Bedarf an Arbeitskräften nicht decken. Der hessische Arbeitsmarkt profitiert bereits jetzt von Menschen aus dem Ausland“, erklärte der hessisches Direktionschef Frank Martin.

In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen im März um 100.000 auf 2,662 Millionen gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr waren es sogar 183.000 Erwerbslose weniger, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mitteilte.

Die Arbeitslosigkeit ging damit deutlich stärker zurück als im Schnitt der vergangenen drei Jahre und erreichte den niedrigsten Wert in einem März seit 1991. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Punkte auf 6,0 Prozent. Mit dem Einsetzen der Frühjahrsbelebung sei die Zahl der Arbeitslosen gesunken, das Beschäftigungswachstum halte an, und auch die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern sei hoch, sagte der designierte BA-Vorstandschef Detlef Scheele.

