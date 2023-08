Fünf Leichtverletzte bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Ein Rettungswagen parkt vor der geöffneten Tür eines Wohnhauses. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Michelstadt im Odenwaldkreis sind drei Bewohner und zwei Feuerwehrleute durch Rauchgase leicht verletzt worden. Das Treppenhaus sei am frühen Samstagmorgen stark verraucht gewesen, teilte die Polizei mit.

Michelstadt - Einsatzkräfte evakuierten das von acht Menschen bewohnte Haus. Die Bewohner des benachbarten Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen laut Mitteilung wegen der starken Rauchentwicklung ebenfalls verlassen. Die drei verletzten Bewohner kamen in ein Krankenhaus.

Die Wohnungen beider Häuser seien wegen des Rauchs zumindest am Samstag zunächst nicht zu bewohnen. Laut Polizei entstand ein Schaden „in einem hohen fünfstelligen Bereich“. Die Brandursache war zunächst unklar. dpa