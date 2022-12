Fünf mutmaßliche Drogenhändler auf Parkplätzen festgenommen

Vom Zoll sichergestelltes Kokain auf der Spitze eines Taschenmessers. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbildarchiv

Die Polizei hat auf zwei Parkplätzen im Main-Kinzig-Kreis fünf mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Bei ihnen seien zehn Kilogramm Kokain gefunden worden, der Straßenverkaufswert betrage etwa 800.000 Euro, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Kassel am Freitag mit. Die Männer im Alter zwischen 21 und 38 Jahren wurden in Untersuchungshaft gebracht.

Langenselbold/Maintal - Die Kassler Behörden hatten gegen die Gruppe ermittelt, bei den Drogenverkäufen in Langenselbold und Maintal am Mittwochabend nahmen Beamte die Männer fest. Einer von diesen versuchte zu fliehen, nach einem Warnschuss ließ er sich ebenfalls festnehmen. dpa