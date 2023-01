Fünf Schwerverletzte nach Unfall auf A5

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der A5 bei Friedberg (Wetteraukreis) sind am Samstag fünf Menschen schwer verletzt worden. Eine 23-Jährige habe bei einem Fahrstreifenwechsel den Wagen eines 22-Jährigen zu spät bemerkt und touchiert, teilte die Polizei mit. Beide verloren nach Kollisionen mit anderen Fahrzeugen die Kontrolle über ihre Autos, kamen von der Fahrbahn ab, überschlugen sich und blieben auf dem Dach liegen.

Friedberg - Alle fünf Insassen in den beiden Wagen erlitten schwere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die A5 musste in Fahrtrichtung Süden für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. dpa