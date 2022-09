Fünf Verletzte bei Auffahrunfall in Frankfurt

Verkehr

Bei einem Auffahrunfall in Frankfurt sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte eine Autofahrerin übersehen, dass die beiden vor ihr fahrenden Wagen an einer roten Ampel hielten und fuhr auf das Fahrzeug vor ihr auf, das sich wiederum auf das Auto davor schob. Die Unfallverursacherin und ihr Begleiter blieben unverletzt.

Frankfurt/Main - Allerdings bestand der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Ein Drogentest reagierte positiv. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen. Allerdings ist den Angaben zufolge noch nicht abschließend geklärt, ob sie zum Unfallzeitpunkt das Auto fuhr oder ihr Beifahrer, der keinen Führerschein hat. dpa