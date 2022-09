Fünfjähriges Kind bei Autounfall schwer verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. © Marcel Kusch/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt ist ein fünfjähriges Kind schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, bog das Auto, in dem das Mädchen saß, am Samstagvormittag auf eine zweispurige Ausfallstraße ein. Der 58 Jahre alte Fahrer stieß dabei mit einem anderen Auto zusammen. Der 58-Jährige und seine 45-jährige Beifahrerin wurden verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Frankfurt/Main - Die drei Insassen des zweiten Autos - eine 18-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 25 und 24 Jahren - wurden leicht verletzt. Wer den Wagen steuerte, war laut Polizei zunächst unklar. Das sei Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Die Polizei schätzte den Gesamtsachschaden auf etwa 45.000 Euro. dpa