Fünfköpfige Gruppe überfällt Mann in Kassel

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine Gruppe junger Männer hat in Kassel einen 59-Jährigen zusammengeschlagen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, forderte die fünfköpfige Gruppe Bargeld von dem Mann, der am Sonntagabend im Stadtteil Oberzwehren unterwegs war. Als er den Aufforderungen nicht nachkam, hätten die Männer ihn geschlagen und getreten sowie mit Pfefferspray attackiert.

Kassel - Anschließend hätten sie dem 59-Jährigen das Bargeld weggenommen. Das Opfer wurde bei dem Raub schwer am Bein verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei konnte wenige Minuten nach Eingang des Notrufs fünf mutmaßliche Täter im Alter zwischen 16 und 23 Jahren festnehmen. Gegen sie wird nun wegen schweren Raubes ermittelt. dpa