Fünfter Fall von Vogelgrippe in Hessen bestätigt

Graugans in Kreis Darmstadt-Dieburg

Wiesbaden - Der Vogelgrippe-Verdacht bei einer Graugans in Bickenbach im Kreis Darmstadt-Dieburg hat sich bestätigt. Es ist der fünfte Fall von Vogelgrippe in Hessen.

Das Friedrich-Loeffler-Institut wies bei den eingesendeten Proben den hochansteckenden Typ H5N8 nach, wie das Umweltministerium heute in Wiesbaden mitteilte. Bisher sind damit vier Wildvögel und ein Pelikan im Opel-Zoo an der Geflügelpest gestorben. Die landesweite Stallpflicht und das Verbot von Geflügelausstellungen gelten laut Ministerium weiterhin. Ein Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet um den Fundort in Bickenbach werde jedoch nicht errichtet. Es gebe keine Geflügelhaltungen im Umkreis von einem Kilometer. (dpa)

