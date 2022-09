Für mehr Spielpraxis: Hrustic wechselt zu Hellas Verona

Ajdin Hrustic schießt ein Tor. © Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mittelfeldspieler Ajdin Hrustic wechselt vom Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt zum italienischen Erstligisten Hellas Verona. Das teilte der hessische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Der Australier war im Sommer 2020 aus den Niederlanden vom FC Groningen an den Main gekommen und absolvierte insgesamt 40 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte.

Frankfurt/Main - Um seine Chancen für einen Platz im australischen WM-Kader zu wahren, schließt sich 26-Jährige den Italienern mit sofortiger Wirkung an. Bei der Eintracht war er in der laufenden Saison noch nicht zum Einsatz gekommen. „Ajdin Hrustic hat sich vor allem in der vergangenen Saison stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich trotz geringer Einsatzzeiten vorbildlich verhalten“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. dpa