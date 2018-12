Ausstellung zur Serie "Die drei ???" geht in zweite Hälfte

Fulda - Zur Halbzeit einer Ausstellung zur Kultserie "Die drei ???" hat die Kinder-Akademie Fulda eine durchwachsene Zwischenbilanz gezogen. Einige Gäste seien von weit her angereist, um die Schau zu sehen, manche sogar aus der Schweiz, sagte die Leiterin der Kinder-Akademie, Yvonne Petrina.

Als Publikumsmagnet hat sich die Ausstellung bislang aber nicht erwiesen. Bisher seien lediglich 500 zahlende Gäste gezählt worden. "Es ist leider schwer, Menschen in Museen zu locken." Um in der zweiten Hälfte bis 10. Februar mehr Neugierige anzulocken, werden die Ticketpreise verringert. Die bundesweit einmalige Ausstellung zur Serie "Die drei ???" war Ende Oktober eröffnet worden. Der Fokus liegt auf den schaurig-schönen Illustrationen der Künstlerin Aiga Rasch (1941-2009). Die gebürtige Stuttgarterin entwarf das prägnante und unverwechselbare Layout. Sie gestaltete von 1970 bis 1999 insgesamt 89 Buchumschläge (Cover) für die drei ???-Buchserie des Kosmos Verlags. Die Illustrationen auf schwarzem Grund wurden zum Markenzeichen mit Wiedererkennungseffekt.

Die Bücher und Hörspiele der drei Detektive sind über Generationen hinweg beliebt. In diesem Jahr feierten die jungen Ermittler ihr 50-jähriges Bestehen in Deutschland. Die Kinderakademie ist nach eigenen Angaben das einzige Museum, das im Jubiläumsjahr eine "Die drei ???"-Ausstellung zeigt. "Wir haben eine Genehmigung vom Rechteinhaber, dem Kosmos Verlag, erhalten", erklärte Petrina. In Gästebuch-Einträgen heißt es, die Schau sei ein Highlight nicht nur für Fans, auch für Kunst- und Kinderbuchbegeisterte, sie sei interessant und liebevoll gestaltet. Selbst eingefleischte Fans lernten durch zahlreiche Zusatzinformationen noch Neues kennen. (dpa)