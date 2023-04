„Zwei Seiten der Medaille“: Deutsches Feuerwehrmuseum soll um THW-Sammlung erweitert werden

Mit welchen Vehikeln löschten die Menschen früher Brände? Das wird im Feuerwehrmuseum gezeigt. Künftig soll die gesamte Ausstellung aber moderner und interaktiver werden. © Sabrina Mehler

Das Feuerwehrmuseum soll moderner, offener, umfangreicher werden: Künftig wird in der Fulda-Aue nicht nur die Historie des Brandschutzwesens, sondern auch des Technischen Hilfswerks (THW) gezeigt. Das Rahmenkonzept für das ambitionierte Millionenprojekt der zwei Organisationen steht, jetzt geht es an die Details.

Fulda - „Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk sind zwei Seiten einer Medaille“, sagt THW-Urgestein Bernd Müller-Strauß. „Die eine Seite ist rot, die andere blau. Aber es ist dieselbe Münze.“ Weil das so ist und beides ineinandergreift, soll das Deutsche Feuerwehrmuseum in Fulda um die historische Sammlung des Hilfswerks erweitert und als „Museum des deutschen Bevölkerungs- und Zivilschutzes“ konzipiert werden.

Bisher befinden sich die Objekte und Dokumente des THW noch an mehreren Standorten in ganz Deutschland – beziehungsweise werden bereits in einer Halle im Gewerbegebiet von Burghaun-Gruben gelagert. Nun soll diese Sammlung neu strukturiert werden. Bis sie aber tatsächlich mit der Feuerwehr-Sammlung zusammengelegt wird und das neue Museum öffnet, wird noch einige Zeit ins Land gehen.