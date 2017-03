Drei Schwerverletzte bei Überfall in Pension

Fulda - Bei einem Überfall in Osthessen sind am Mittwoch zwei Männer und eine Frau schwer verletzt worden.

Laut Mitteilung der Polizei vom Mittwoch bemerkte eine Zeugin am frühen Morgen in Eichenzell zwei blutende Personen auf der Straße vor einer Pension. Diese seien vermutlich zuvor von Unbekannten in ihrem Pensionszimmer überfallen worden und hätten sich daraufhin hilfesuchend auf die Straße geflüchtet. In dem Zimmer fanden die Polizisten noch einen weiteren Verletzten. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. (dpa)

