A7 nach schwerem Lkw-Unfall gesperrt – Sattelzug liegt quer auf Fahrbahn

Von: Florian Dörr

Ein umgekippter Sattelzug legt am Dienstagabend den Verkehr auf der A7 von Fulda nach Kassel lahm. Der Fahrer wird bei dem Unfall verletzt.

Burghaun - Schwerer Unfall am Dienstagabend (21. Februar) auf der A7 zwischen Fulda und Kassel. Nach Angaben der Polizei war in Höhe der Raststätte Großenmoor nahe Burghaun (Landkreis Fulda) ein Lkw verunglückt. Die Strecke in Richtung Kassel musste vollgesperrt werden.

Was genau war passiert? Gegen 20.50 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der rechten Spur der A7 in Richtung Norden unterwegs. Dabei kam er nach Angaben der Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte über eine Strecke von rund 200 Metern die Leitplanke. Anschließend zog er seinen Lkw nach links, übersteuerte jedoch, sodass der Sattelzug umkippte.

A7-Vollsperrung bei Fulda: Problematische Unfallstelle - Stau am Abend

Im Anschluss prallte der Lkw gegen die linke Betonleitwand der A7 zwischen Fulda und Kassel, bevor er quer über die gesamte Fahrbahnbreite liegen blieb. Damit war die Autobahn in Richtung Norden dicht.

Die A7 zwischen Fulda und Kassel war zwischenzeitlich gesperrt. (Symbolbild) © Aaron Klewer/Einsatz-Report24 /Imago

Der Lkw-Fahrer wurde nach Angaben der Polizei nur leicht verletzt.

Lkw-Unfall auf A7 zwischen Fulda und Kassel: Hoher Sachschaden

Für die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr Hünfeld, des Rettungsdiensts und der Polizeiautobahnstation Petersberg stellte sich die Unfallstelle als problematisch heraus. Hintergrund: Kurz vor der Unfallstelle auf der A7 ist ein Baustellenbereich, in dem sich der Verkehr staute.

Nachdem die ersten Maßnahmen an der Unfallstelle getroffen wurden, konnte durch Freigabe des linken Fahrsteifens der Rückstau abfließen. Der Schaden nach dem schweren Unfall auf der A7 bei Burghaun ist hoch: Er soll laut ersten Schätzungen der Polizei bei etwa 300.000 Euro liegen. (fd)

Erst vor wenigen Tagen kippte auf der A7 ein Lastzug um.