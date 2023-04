Männliche Leiche in Fulda entdeckt – Polizei geht von Mord aus

Von: Niklas Hecht

Teilen

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen (Symbolbild). © Marcel Kusch/dpa

Ein Passant findet in Fulda einen leblosen Mann. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln. Eine Obduktion soll Hinweise auf die Todesursache geben.

Update vom Mittwoch, 12. April 2023, 14.39 Uhr: Im Falle eines Leichenfunds in Fulda hat die Polizei neue Details bekanntgegeben. Demnach handelt es sich bei dem Toten um einen 38-jährigen Mann. Dieser soll Opfer eines Tötungsdeliktes geworden sein. Zur Klärung der genauen Todesursache findet am Donnerstag (13. April) eine Obduktion der Leiche in Gießen statt. Die Polizei bittet zudem Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch (12. April) im Bereich der Adenauerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei dem Polizeipräsidium Osthessen unter der Nummer 0661 105 4444 zu melden.

Leiche in Fulda entdeckt – Hintergründe unklar

Erstmeldung vom Mittwoch, 11. April 2023: Fulda – In Fulda ist eine Leiche gefunden worden. Ein Zeuge habe den leblosen Menschen am Mittwochmorgen (11. April) im Bereich eines Fußwegs entdeckt, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte hätten nach ihrem Eintreffen gegen 8 Uhr nur noch den Tod des Menschen feststellen könne. Die Umstände und Hintergründe des Ablebens seien bislang nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Fulda und die Kriminalpolizei Fulda haben Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des Leichenfundes läuft im Stadtteil Aschenberg im Bereich der Adenauer Straße derzeit ein Polizeieinsatz. Weitere Informationen zu dem Fund teilte die Behörde zunächst nicht mit. (nhe/tt)

Vergangenes Jahr kam es in Fulda aufgrund eines Leichenfundes in einem Wohnhaus an der Weserstraße zu einem großen Polizeieinsatz. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.