„Trainstopping“ in Fulda: Familienvater springt auf anfahrenden Zug

Von: Tadhg Nagel

Als er davor war, seinen Zug zu verpassen, entschied sich ein 39-Jähriger in Fuda für einen filmreifen Stunt. Kurzerhand sprang er auf den anfahrenden Zug.

Fulda - Trainspotting, also das Fotografieren von vorbeifahrenden Lokomotiven und Waggons, ist unter Eisenbahnfreunden ein beliebtes Hobby. Den Zug anzuhalten, also quasi das „Trainstopping“ gehört für gewöhnlich nicht dazu, schließlich ist das gar nicht so leicht. Ein Fahrgast in Fulda hat es am Samstagnachmittag (10. Juni) trotzdem geschafft. Wie die Polizei Kassel mitteilte, sprang der 39-jährige Mann auf den bereits anfahrenden Zug auf. Statt als wagemutiger Actionheld gefeiert zu werden, brachte ihm die Aktion jedoch lediglich den Unmut seiner Mitreisenden und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Erfreulicherweise ist der Stuntman unverletzt geblieben.

Weswegen aber hatte der Mann den Sprung ins Ungewisse gewagt? Nach Angaben der Polizei war er beim Halt des Zuges ausgestiegen, während seine Familie sitzen blieb. Zu spät habe er realisiert, dass das Zugpersonal bereits die Weiterfahrt vorbereitet habe. In letzter Sekunde sei er fluchtartig auf das anfahrende Fahrzeug gesprungen. Das Personal des Flixtrains hätte die Aktion zum Glück bemerkt und die Notbremse betätigt. Der Mann sei unverletzt in Gewahrsam genommen worden, hieß es weiter.

Am Bahnhof Fulda sprang ein Mann auf einen anfahrenden Zug. © imago stock&people

Auf fahrende Züge zu springen ist auch in Fulda verboten

Nachdem der Mann über die Brisanz seiner Handlungen informiert worden sei, habe die Polizei ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Anschließend sei er wieder in die Freiheit entlassen worden. Die Bundespolizei machte deutlich, dass es lebensgefährlich und verboten ist auf fahrende Züge zu springen. (Tadhg Nagel)

