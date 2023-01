Fund: Waffen und Drogen bei Anhängern rechter Gruppe

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Waffen und Drogen hat die Polizei bei einer Durchsuchung im Wetteraukreis sichergestellt. Die Razzia richtete sich gegen Verdächtige, die einer rechten Gruppe angehören sollen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Um was für eine Gruppe genau es sich handelt, was nicht zu erfahren.

Wetterau - Es seien unter anderem mehrere verbotene Waffen, Munition, Betäubungsmittel, einige Datenträger sowie Mobiltelefone sichergestellt worden. Die Durchsuchungen, bei denen auch Spezialkräfte der Polizei eingesetzt wurden, waren bereits am vergangenen Donnerstag in Nidda, Ranstadt und Gedern. Zwei der Verdächtigen im Alter von 33 und 49 Jahren stammen aus dem Wetteraukreis. Ermittelt wird zudem gegen einen 35-Jährigen aus Thüringen, dieses Verfahren läuft bei der Staatsanwaltschaft Erfurt. dpa