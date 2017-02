Fußgänger schlägt Roller fahrende Räuber in die Flucht

Erlensee - Ein 20 Jahre alter Mann hat sich bei Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) heftig gegen zwei unbekannte Räuber gewehrt und sie in die Flucht geschlagen.

Der Mann war am Freitagabend auf einem Fußweg unterwegs, als sich von hinten ein Roller näherte, wie die Polizei in Offenbach am Samstag mitteilte. Der Fahrer und sein Mitfahrer rissen von hinten an der Jacke des 20-Jährigen, der sich mit allen Kräften wehrte. Die Unbekannten verletzten ihn im Gesicht, flüchteten aber schließlich ohne Beute.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, bekleidet mit dunklen Kapuzenpullis. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181/100-123 bei der Kriminalpolizei. (dpa/dr)

