Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt: Fahrer festgenommen

Main-Taunus-Kreis

Der Fahrer eines Kleintransporters hat in Hattersheim (im Main-Taunus-Kreis) eine Fußgängerin mit seinem Wagen angefahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Die 53-jährige Frau - die zunächst gegen ein geparktes Auto stieß und dann zu Boden stürzte - wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte.

Hattersheim am Main - Mithilfe von Zeugenhinweisen konnten die Beamten den mutmaßlichen Unfallverursacher und seinen Wagen ausfindig machen. Gegen den 72-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Den Führerschein musste er abgeben. dpa