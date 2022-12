Fußgängerin beim Überqueren von Bundesstraße angefahren

Eine Fußgängerin ist beim Überqueren einer Bundesstraße nahe Limburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 23-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Wiesbaden am Freitag mit. Am Donnerstagnachmittag war sie laut ersten Ermittlungen unvermittelt auf die Fahrbahn der Bundesstraße 8 nahe des Stadtteils Staffel getreten.

Limburg - Der gleichaltrige Autofahrer wich aus, der rechte Außenspiegel seines Fahrzeugs prallte jedoch gegen die Frau, die daraufhin stürzte. Laut Mitteilung besteht der Verdacht, dass der Autofahrer keinen Führerschein besitzt. dpa