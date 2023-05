Gasbrenner löst Brand in Garten aus

Bei Gartenarbeiten mit einem Gasbrenner ist in Mittenaar-Bicken (Lahn-Dill-Kreis) ein Brand ausgebrochen und ein Schaden von 450.000 Euro entstanden. Das Feuer habe sich über eine 70 Meter lange Hecke auf ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus und zwei Gartenhäuser ausgebreitet, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei Anwohner hätten bei dem Vorfall am Donnerstagnachmittag eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Mittenaar - Sie seien noch vor Ort von Rettungskräften versorgt worden, hieß es. Die Feuerwehr konnte die Flammen noch am Nachmittag löschen. dpa