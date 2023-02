Gedenken in Hanau zum dritten Jahrestag des Anschlags

Teilen

Bei einer Gedenkstunde und weiteren Veranstaltungen wird an diesem Sonntag (11.30 Uhr) in Hanau an die neun Opfer des rassistischen Anschlags vor drei Jahren erinnert. Unter dem Motto „Gegen das Vergessen - für Toleranz und Menschenwürde“ wollen Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sowie Angehörige der Getöteten zu den Teilnehmern auf dem Marktplatz sprechen.

Hanau - Bereits zuvor (10.00 Uhr) ist in der Marienkirche ein Gottesdienst geplant, bei der die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Annette Kurschus, predigen wird.

In Hanau hatte am 19. Februar vor drei Jahren ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.

Zu der Gedenkstunde werden zahlreiche Vertreter aus Politik, von Religionsgemeinschaften und öffentlichem Leben erwartet, darunter auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Im Anschluss ist eine Pressekonferenz mit Faeser und Kaminsky im Hanauer Rathaus anlässlich der Übergabe einer Zuwendung für das Hanauer Zentrum für Demokratie und Vielfalt geplant sowie eine Kundgebung und Demonstration. Zudem lädt die Initiative 19. Februar, in der sich Hinterbliebene und Betroffene zusammengeschlossen hatten, am Abend zum gemeinsamen Gedenken an den beiden Tatorten in der Hanauer Innenstadt sowie im Stadtteil Kesselstadt. dpa