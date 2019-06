Gedern: Tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang

Versehen mit Folgen

Beim Ausparken hat ein Mann wohl Bremse und Gaspedal verwechselt.

Zu einem tragischen Unfall kam es am Dienstagmorgen gegen 09.45 Uhr in der Marktstraße in Gedern, als ein 78-Jähriger rückwärts mit seinem Pkw aus einer Hofeinfahrt herausfuhr.