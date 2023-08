„Können mit weiteren Schadstoffen belastet sein“: Blaualgen sorgen in hessischen Badeseen für Gefahr

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Am Wochenende lockt das Wetter an die Badeseen in Hessen. Doch die Umweltbehörde warnt vor Blaualgen, die an mindestens vier Seen gefunden wurden - bei einem gilt schon ein Badeverbot.

Wiesbaden - Es wird in den kommenden Tagen wieder wärmer in Hessen und damit dürften auch viele Menschen die regionalen Badeseen besuchen wollen. Doch das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden warnt: In mindestens vier der 61 Badeseen in Hessen sind Blaualgen, also Cyanobakterien, nachgewiesen worden, geht aus einer Übersicht der hessischen Badeseen des HLNUG hervor. Die können der Gesundheit von Menschen und Tieren schaden.

Betroffen ist aktuell an der Twistetalsperre das Strandbad Wetterburg in Bad Arolsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) und der Badesee Klein-Krotzenburg in Hainburg (Kreis Offenbach). Laut der HLNUG-Liste sind diese Seen aber für das Baden noch freigegeben. Anders sieht es da schon beim Fuldasee in Bebra-Breitenbach (Kreis Hersfeld-Rotenburg) aus: Hier rät das HLNUG vom Badevergnügen ab. Ein Badeverbot herrscht hingegen im Schultheis-Weiher in Offenbach.

Dieses Jahr traf ein Badeverbot in Hessen bisher nur den Schultheis-Weiher in Offenbach. Hier wurden Blaualgen, also Cyanobakterien festgestellt, die die Gesundheit von Mensch und Tier gefährden können. (Archiv) © Georg

Badeseen in Hessen: BUND warnt vor Gesundheitsrisiken wegen der Blaualgen

Das Problem ist nicht neu: Auch letztes Jahr haben die Gesundheitsämter in mehreren hessischen Badeseen Blaualgen festgestellt, die laut der Naturschutzorganisation BUND Giftstoffe produzieren können. „Insbesondere Menschen mit geschwächtem Immunsystem sowie Kleinkinder und Schwangere sollten das Baden in belasteten Gewässern vermeiden“, empfiehlt BUND auf seiner Internetseite. Tiere sollten das Wasser auch meiden und schon gar nicht trinken.

Der Kontakt mit Blaualgen führe oft zu „Hautreizungen und allergischen Reaktionen“, laut den Informationen von BUND. Möglich seien aber auch wesentlich stärkere Symptome wie „Übelkeit, Durchfall und Erbrechen“ bis hin zu „Fieber oder Atemwegserkrankungen“. Die Cyanobakterien könnten aber genauso Bindehautentzündungen hervorrufen oder sogar Schaden an der Leber anrichten.

Blaualgen entstehen laut BUND bei hohen Temperaturen, die lange anhalten. Ihr Wachstum werde auch von „viel Sonnenschein und geringen Windbewegungen“ gefördert. Aber auch Dünger aus der Landwirtschaft, wenn sie in die Gewässer gelangen, begünstigen eine Massenentwicklung der Alge. Letztes Jahr zur gleichen Zeit waren in Hessen jedoch wesentlich mehr Badeseen von Cyanobakterien befallen.

So sehen Blaualgen aus: 2022 wurden diese im Bugasee, einem Weiher in der Fuldaaue, in Kassel nachgewiesen. In Hessen wurden dieses Jahr bisher in vier Badeseen Cyanobakterien nachgewiesen. © Uwe Zucchi

Tipps von BUND: Wie kann man Blaualgen in Hessens Badeseen erkennen?

Damit es kein böses Erwachen nach dem Badespaß oder dem Gassigehen gibt, verraten die Naturschützer von BUND, wie Seebesucher Blaualgen erkennen können. Faustregel Nummer 1 sei, sich vorher über den See der Wahl und seinem Blaualgenbefall zu erkundigen. Etwa über die oben genannte Übersichtskarte des HLNUG oder bei den örtlichen Behörden.

Doch Achtung: „Schwieriger wird es allerdings bei Gewässern, die nicht als Badegewässer ausgewiesen sind. Diese werden meist nicht untersucht und können neben Blaualgen auch mit weiteren Schadstoffen belastet sein“, schreibt BUND.

Blaualgen seien zudem nicht wirklich blau, auch wenn der Name das vielleicht vermuten lassen würde. Ihre Farbe könne grünlich bis grünlich-blau sein. Ein Merkmal sei zudem „Schlierenbildung“ oder ganze „Algenteppiche“ mit einer „wolkenartigen Verteilung im Wasser“. Ein deutliches Zeichen seien zudem tote Fische an der Wasseroberfläche. Sieht man die eigenen Füße nicht mehr, wenn man knietief im Wasser steht, sollte auch vom Baden im See abgesehen werden, empfiehlt BUND. Zwar könne es dann auch um harmlose Grünalgen gehen, sicher könne man das aber nur in einem Labor bestimmen. (Emanuel Zylla)