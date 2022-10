Geldautomat gesprengt

Ein gesprengter Geldautomat. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

In Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis ist ein Geldautomat in einem Supermarktgebäude gesprengt worden. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Osthessen mitteilte, brachen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in das Gebäude ein. Den Angaben zufolge hatten Zeugen zunächst gemeldet, dass eine Glasscheibe an dem Gebäude eingeschlagen wurde. Vor Ort habe die Polizei zunächst Rauch und dann die Geldautomatensprengung bemerkt.

Fulda - Ob und wie viel Geld die Täter erbeuteten, war vorerst unklar. dpa