Geldautomat gesprengt

Groß-Gerau - Unbekannte haben in Groß-Gerau einen Geldautomaten gesprengt.

In der Nacht zu Freitag verständigten Anwohner die Polizei, nachdem sie durch einen lauten Knall geweckt worden waren, wie die Beamten mitteilten. Zeugen sahen demnach später mindestens zwei Personen mit einem Wagen in Richtung A67 flüchten. Ob die Täter Bargeld erbeuten konnten und wie hoch der entstandene Sachschaden an dem Gebäude ist, werde noch ermittelt, hieß es am Morgen. (dpa)

