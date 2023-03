Geldautomat in Frankfurter Bankfiliale gesprengt

In der Nacht auf Mittwoch ist ein Geldautomat in einer Frankfurter Bankfiliale gesprengt worden. Die Explosion verursachte einen Schaden an dem Gebäude, dessen Ausmaß zunächst unklar war, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Es sei davon auszugehen, dass die Kriminellen bei der Sprengung im Stadtteil Nieder-Eschbach Geld erbeuteten, hieß es.

Frankfurt/Main - Zeugen sollen Unbekannte bei der Flucht in dunklen Autos beobachtet haben. Näheres zur Schadenshöhe sowie zur Beute war zunächst unklar. dpa