Geldautomat in Hofheim gesprengt – Täter fliehen und bauen Unfall

Von: Stefan Krieger

In Hofheim-Diedenbergen sprengen Unbekannte einen Geldautomaten © 5Vision.News

In Hofheim-Diedenbergen sprengen Unbekannte einen Geldautomaten. Bei der Flucht kommt es zu einem Unfall.

Hofheim-Diedenbergen – Der Geldautomat einer Bankfiliale ist im Main-Taunus-Kreis gesprengt worden. Verletzt wurde durch die Explosion am Dienstagmorgen (3. Januar) in Hofheim am Taunus, Stadteil Diedenbergen, niemand. Dies teilte die Polizei am frühen Morgen mit.

Zeugen hatten nach einem lauten Knall ein Fluchtauto vom Tatort wegfahren sehen. Die Beamten gehen davon aus, dass der gleiche Wagen im Zusammenhang mit einem Autounfall am Dienstagmorgen auf der A643 in Rheinland-Pfalz steht. Ob bei der Sprengung Geld erbeutet wurde, war noch nicht klar. Die Täter sind derzeit flüchtig.

Geldautomat in Hofheim gesprengt: Fahndung nach den Tätern

Die Fahndung nach den flüchtenden Personen wird durch zahlreiche Einsatzkräfte am Boden, unter anderem mit mehreren Diensthundeführern sowie aus der Luft mit einem Hubschrauber durchgeführt. Der schwer beschädigte PKW wird derzeit durch Spezialisten des Landeskriminalamtes untersucht. Bevor der PKW transportiert werden kann, ist auszuschließen, dass sich gefährliche Substanzen, die zum Sprengen eines Geldautomaten genutzt werden, noch im Fahrzeug befinden.

Die Untersuchungen werden mit der größten Vorsicht durchgeführt. Durch den Verkehrsunfall wurde der massive Fahrbahnteiler auf die Gegenfahrbahn verschoben, sodass in beide Fahrtrichtungen derzeit kein Verkehr fließen kann. Die notwendigen Aufräumarbeiten werden schnellstmöglich durchgeführt, um die massiven Auswirkungen auf den Berufsverkehr schnellstmöglich zu beenden. Es wird empfohlen, die A 643 derzeit weiträumig zu umfahren oder mit dem Fahrtbeginn noch zu warten. (dpa/KreutzTV/skr)

