Geldautomat in Schaafheim gesprengt: Täter flüchten

Schaafheim - Unbekannte sprengen in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten in Schaafheim. Die Polizei ermittelt und sucht nun dringend Zeugen.

Ein lauter Knall weckte in der vergangenen Nacht Anwohner in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Gegen 3.15 Uhr sprengten Kriminelle einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank. Wie die Polizei berichtete, schafften es die Täter jedoch nicht, an das Geld zu gelangen. Der angerichtete Schaden ist allerdings immens. Durch die Explosion wurde sowohl nahezu der gesamte Vorraum der Bank zerstört und auch weitere Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenshöhe im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen. Ein weißer Kombi könnte den Tätern als Fluchtauto gedient haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Bankautomat in Schaafheim gesprengt: Bilder Zur Fotostrecke

Erst vor einem Monat sprengten Unbekannte an Weihnachten einen Geldautomaten in Bruchköbel bei Hanau und flüchteten nach der Explosion mit mehreren Geldkassetten. Die Täter nutzten dazu ein explosives Gasgemisch. Obwohl erste Polizeistreifen in wenigen Minuten am Tatort waren und unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden, gelang den Tätern die Flucht. Ebenfalls im Dezember versuchten Kriminelle in einem Supermarkt in Eppertshausen einen Geldautomaten zu sprengen. Sie richten einen Schaden von 80.000 Euro an, mussten aber ohne Beute abziehen. (dr)