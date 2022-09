Geldautomatensprengung in Gründau

Teilen

Ein gesprengter Geldautomat ist hinter einem Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ zu sehen. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Im Main-Kinzig-Kreis ist ein Geldautomat gesprengt worden. Im Ortsteil Rothenbergen der Gemeinde Gründau meldete ein Zeuge die Explosion in der Nacht zum Mittwoch, wie die Beamten am Morgen mitteilten. Der Automat befand sich in einem Container in der Nähe einer Bankfiliale und wurde komplett zerstört. Zu den Tätern konnte die Polizei am Morgen noch keine Angaben machen.

Gründau/Offenbach - Ob Geld erbeutet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, war auch noch nicht klar. Im Sommer 2021 war die Filiale in Gründau ebenfalls durch eine Geldautomatensprengung schwer beschädigt worden. dpa