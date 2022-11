Gepäck für 10.000 Euro am Airport geklaut: Dieb gefasst

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Die Polizei hat einen am Frankfurter Flughafen aktiven Gepäckdieb gefasst. Nach intensiven Ermittlungen sei er am Montag in der Nähe der Gepäckausgabe festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 30-Jährige habe in den vergangenen Wochen unerlaubt die Halle der Gepäckbänder im Terminal 1 betreten und es auf besonders hochwertige Koffer von Passagieren einer asiatischen Fluglinie abgesehen gehabt.

Frankfurt/Main - Den Sachschaden seiner Diebstähle schätzt die Polizei auf insgesamt mehr als 10 000 Euro. dpa