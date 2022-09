Geschäftsführer aus Hessen als Wahlbeobachter in der Ukraine

Von: Sebastian Richter

Teilen

Stefan Schaller (rechts) als Wahlbeobachter bei der Dumawahl 2021 in Russland, hier zusammen mit anderen Wahlbeobachtern aus Schweden und Spanien und den dazugehörigen Übersetzerinnen. © Privat

Der Geschäftsführer von Energie Waldeck-Frankenberg stellt sich in der Ukraine bei den Scheinreferenden als Beobachter zur Verfügung.

Waldeck-Frankenberg – Der Geschäftsführer eines Energieversorgers aus Nordhessen nimmt als Wahlbeobachter am umstrittenen Scheinreferendum im besetzten Saporischschja teil. Stefan Schaller, Führungskraft bei Energie Waldeck-Frankenberg (EWF), wolle sich „vor Ort ein Bild von der Situation machen.“

Derweil beobachtet der Kreis Waldeck-Frankenberg Aufenthalt Schallers in der Ukraine. Dessen Tätigkeit als Wahlbeobachter könne als „Legitimierung des völkerrechtswidrigen Vorgangs“ betrachtet werden. Noch am Samstag wollen die Gremien des Landkreises zusammentreten, wie die Waldeckische Landeszeitung berichtet. Schaller war bereits im September 2021 Wahlbeobachter in einer russischen Teilrepublik.