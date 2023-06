Großbrand im Taunus weitgehend unter Kontrolle – Feuer „nicht natürlich entstanden“

Von: Christoph Sahler, Erik Scharf, Niklas Hecht

Bis zu 3 Hektar Wald am Altkönig brennen. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. © 5vision.news

Im Hochtaunuskreis brennt ein Waldstück. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Brandstiftung kann als Ursache für das Feuer nicht ausgeschlossen werden.

Update vom Dienstag, 13. Juni, 7.00 Uhr: Zwar gibt es noch vereinzelte Glutnester, der Waldbrand am Altkönig im Hochtaunuskreis ist aber gelöscht. Das teilte die Feuerwehr am Dienstagmorgen (13. Juni) mit. Rauchschwaden waren zwischen Königstein und Kronberg nicht mehr zu sehen.

Bis zu 3 Hektar Wald standen seit Montagnachmittag in Flammen. Das Gelände war an mehreren Stellen für die Feuerwehr schwer zugänglich und erschwerte die Löscharbeiten. „Teilweise geht das Feuer bis in die Wipfel durch, aufgrund der Trockenheit und der Steillage des Hanges. Wir kommen an das Feuer in vielen Bereichen nicht direkt ran“, sagte Kreisbrandinspektor Carsten Lauer dem HR.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Laut Kreisbrandinspektor Lauer gehe man aber davon aus, dass das Feuer „nicht natürlich entstanden“ sei, wie er gegenüber dem HR sagte..

Großbrand im Taunus: Feuer weitgehend unter Kontrolle

+++ 19.47 Uhr: Die Lage am Altkönig im Hochtaunuskreis wird übersichtlicher. Auf Nachfrage teilte ein Sprecher des Kreises mit, dass die Feuerwehr den Brand inzwischen „umzingelt“ habe. Die Lage sei daher weitgehend im Griff. Rund 400 Feuerwehrleute waren auf dem dritthöchsten Berg des Taunus am Nachmittag und Abend im Einsatz, um gegen die Flammen zu kämpfen. Das Feuer hat sich vom Altkönig zum beliebten Ausflugsziel Fuchstanz ausgebreitet, bedrohe dieses aber nicht, so der Sprecher des Hochtaunuskreises weiter. Auch andere Gebäude seien nicht in Gefahr, ebenso wenig seien Verletzte zu beklagen.

Die Ursache des Feuers ist weiter unklar. Auch Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, teilte der Sprecher mit.

Bäume brennen bei einem Waldbrand auf dem Altkönig bei Kronberg. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. © Boris Roessler/dpa

Die Feuerwehr wird die Löscharbeiten nach Angaben des Kreises noch bis 22 Uhr fortsetzen, danach werde die Arbeit aufgrund der Dunkelheit zu gefährlich. Man gehe aber davon aus, dass sich die Lage bis dahin weiter beruhigt habe. Die Löscharbeiten würden dann am Dienstagmorgen fortgesetzt. An den Löscharbeiten beteiligt ist unter anderem ein Löschhubschrauber der Fliegerstaffel Egelsbach.

Großbrand im Taunus: Löscharbeiten dauern an - Mehrere Hundert Einsatzkräfte

Update vom Montag, 12. Juni, 19.09 Uhr: Die Löscharbeiten am Altkönig dauern an. Auf dem dritthöchsten Berg des Taunus ist am Montagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Feuerwehrleute aus der gesamten Region bekämpfen dort derzeit die Flammen. Nach Angaben des Hochtaunuskreises waren am Nachmittag rund 350 Einsatzkräfte vor Ort.

Aufgrund des unwegsamen Geländes gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, meldete die Deutsche Presse-Agentur. Bis zum Abend seien zwei bis drei Hektar von dem Feuer betroffen gewesen. Die Flammen hätten sich im Laufe des Nachmittags vom Altkönig zum beliebten Ausflugsziel Fuchstanz ausgebreitet. Menschenleben seien nach dem derzeitigen Stand nicht in Gefahr. Informationen über die Ursache des Brandes sind bislang nicht bekannt.

Auf Facebook teilte der Kreisfeuerwehrverband Hochtaunus mit, dass der nahegelegene Hattsteinweiher von der Polizei geräumt worden sei. Aus diesem werde Löschwasser für den Polizeihubschrauber entnommen und an die Einsatzstelle transportiert.

Großbrand im Taunus: Hubschrauber im Einsatz - Landstraße für Feuerwehr gesperrt

Erstmeldung vom Montag, 12. Juni, 16.30 Uhr: Kronberg im Taunus - Im Hochtaunuskreis ist es am Montagnachmittag (12. Juni) im Bereich Altkönig/Fuchstanz zu einem Waldbrand gekommen. Die Polizei erreichte die Meldung gegen 14 Uhr. Gegen 15.30 Uhr warnte die Feuerwehr über Katwarn. Dies berichtete ein Sprecher der Polizei Westhessen auf Nachfrage.

Die Landstraße L3004 ist zwischen Oberursel und Sandplacken voll gesperrt, nur die Einsatzkräfte haben dort Zugang, „damit die ihre Arbeit machen können und die Waldparkplätze frei bleiben“, sagte der Polizeisprecher.

Waldbrand im Hochtaunuskreis ruft Feuerwehr auf den Plan - Straße gesperrt

Nach Angaben des Landkreises haben sich die Flammen vom Altkönig in Richtung des beliebten Ausflugszieles Fuchstanz ausgebreitet. Ob Wanderer oder Spaziergänger durch das Feuer in Gefahr geraten seien, sei nicht bekannt, sagte ein Sprecher. Am Nachmittag seien zahlreiche Einsatzkräfte aus der gesamten Hochtaunus-Region vor Ort gewesen. Unterstützung gab es auch von der Feuerwehr aus Frankfurt, die zwei Großtanklöschfahrzeuge in das Brandgebiet geschickt hatte.

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, brenne die Kuppe des 798 Meter hohen Altkönigs offenbar großflächig. Ein Polizeihubschrauber kreist über dem Brandgebiet, während die Feuerwehr am Boden lösche. Wie lange der Einsatz noch andauern wird, ist aktuell nicht realistisch abschätzbar. Polizei und Feuerwehr gehen jedoch nicht von einer größeren Bedrohung für die Bevölkerung aus. (csa/nhe)

Im Taunus brannte im vergangenen August der Wald. Ersten Ermittlungen zufolge könnte auch Brandstiftung der Grund für das Feuer gewesen sein.