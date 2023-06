450 Menschen aus ICE evakuiert - Bahn- und Schiffsverkehr gestoppt

Von: Florian Dörr, Christoph Sahler

Teilen

Ein Rettungseinsatz auf der Main-Neckar-Brücke in Frankfurt sorgt für erhebliche Behinderungen im Nah- und Fernverkehr. Ein ICE muss evakuiert werden.

Update vom Dienstag, 6. Juni, 7.12 Uhr: Erst gegen 1 Uhr in der Nacht zum Dienstag (6. Juni) war der große Einsatz an der Bahnstrecke vor dem Frankfurter Hauptbahnhof beendet. Das teilte die Feuerwehr am frühen Morgen mit. Damit zogen sich die Arbeiten der Rettungskräfte über rund zehn Stunden. Hintergrund war wie berichtet eine Person, die am Montagnachmittag (5. Juni) auf einen Stahlträger der Main-Neckar-Brücke geklettert war.

Die Folgen: Die Bahn stoppte den Fernverkehr in dem Bereich, die VGF die unter der Brücke verlaufende Straßenbahn, auch die Schifffahrt auf dem Main wurde unterbrochen. Nach Information der Deutschen Bahn stand ein ICE noch im gesperrten Gleisbereich, dessen Klimatisierung nach Abschaltung der Stromversorgung nicht mehr möglich sei. Daher wurde entschieden, den in Frankfurt gestrandeten Zug zu räumen.

Rettungsaktion in Frankfurt: 450 Menschen aus ICE evakuiert

Insgesamt 450 Menschen waren betroffen. Sie wurden über die Gleise zu einem Bereich auf dem Gelände der Uni-Klinik Frankfurt gebracht. Ihr ICE konnte nicht weiterfahren. Zudem war die Bahnanlage spannungsfrei geschaltet und geerdet worden. Folge: Der Zug wurde nicht mehr klimatisiert.

Die Person, die sich am Dienstag im Gleisbereich auf die Frankfurter Main-Neckar-Brücke begeben hatte und dort ausharrte, hat letztlich am Abend unter Sicherungsmaßnahmen den absturzgefährdeten Bereich verlassen, wie die Feuerwehr mitteilt. Letztlich entpuppte sich die Rettungsaktion nicht nur als zeit-, sondern auch als personalintensiv: Knapp 100 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz waren involviert.

Großes Polizeiaufgebot an der Main-Neckar-Brücke in Frankfurt. © 5Vision.News

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei: Frau klettert auf Brücke in Frankfurt - Verkehrschaos im Bahnverkehrv

Update vom Montag, 5. Juni, 20.04 Uhr: Wie ein Vertreter der Bundespolizei gegenüber den Reportern von 5Vision.News am Abend erklärte, war eine Frau unter noch ungeklärten Umständen gegen 15 Uhr auf einen Stahlträger der Main-Neckar-Brücke, die die Stadtviertel Gallus und Niederrad miteinander verbindet, geklettert. Bis zum frühen Abend soll sie sich dort aufgehalten haben.

Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass die Sperrung sowohl den Nah- als auch den Fernverkehr beeinträchtigt. Einige Züge wurden über Frankfurt Süd umgeleitet, andere konnten den Hauptbahnhof nur noch aus nördlicher Richtung erreichen.

ICE am Hauptbahnhof Frankfurt evakuiert - Nah- und Fernverkehr gestört

Erstmeldung vom Montag, 5. Juni, 19.01 Uhr: Großer Einsatz für Feuerwehr und Polizei in Frankfurt: Am Montag, 5. Juni, musste aufgrund „einer Person im Gleisbereich“ die Main-Neckar-Brücke gesperrt werden. Dies teilte die Feuerwehr über Twitter mit.

Da sich die Brücke in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof Frankfurt befindet, kam es über Stunden zu erheblichen Behinderung im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Außerdem waren die Straßenbahnlinien 12, 15, 16, 17 und 21 in Frankfurt besonders betroffen und mussten teilweise ihren Betrieb komplett einstellen. „Bitte S- und U-Bahnen und wenn möglich Busse nutzen“, teilte die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mit.

Rettungseinsatz in Frankfurt - Feuerwehr evakuiert ICE und richtet Betreuungsstelle ein

„Die Oberleitungen wurden durch das Notfallmanagement der Bahn und der Feuerwehr abgeschaltet und geerdet“, erklärte die Frankfurter Feuerwehr weiter. Da sich ein ICE im Sperrbereich befand und dieser durch die Abschaltung der Oberleitungen nicht mehr klimatisiert war, wurde der Zug evakuiert.

Gegen 18.30 Uhr gaben die Einsatzkräfte bekannt: Die Evakuierungsmaßnahme des ICE ist abgeschlossen. Etwa 450 Personen wurden sicher aus dem Zug begleitet. An der Uni-Klinik wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet.“ (csa)

Um eine Kollision mit einem ICE zu verhindern, springt eine Regionalbahn am Hauptbahnhof Frankfurt aus den Gleisen.