Gewaltbereite Fans: Großes Bedauern nach Absage von Fußball-Turnier

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. © Uli Deck/dpa/Symbolbild

So etwas gab es in Hessen noch nie. Ein Amateurturnier muss eine Woche vor dem geplanten Start abgesagt werden – aus Sicherheitsgründen. Mehr zum Hintergrund lesen Sie hier:

Fulda - „Gewaltbereite und rivalisierende Fußballfans“ hätten sich für das eigentlich von Donnerstag bis Samstag stattfindende Reinhold-Völker-Gedächtnisturnier in Fulda angekündigt. Aus Sicherheitsgründen wurde das Turnier schließlich abgesagt. Nicht zuletzt durch den Blick in die Kommentarspalte in den sozialen Medien wurde deutlich, vor welchen Fans die Polizei den Veranstalter gewarnt hatte: Es wurde ein gewaltsames Aufeinandertreffen zwischen Anhängern von Borussia Fulda und der SG Barockstadt befürchtet.

Was hinter der Rivalität der beiden Fanlager steckt, verrät fuldaerzeitung.de.

Vereine, die am Turnier teilgenommen hätten, äußerten ihr Bedauern an der Absage. Für den FV Horas, der das Turnier organisierte, ist der Schaden weitaus höher. Die größte Einnahmequelle im Winter bleibt dem Verein im dritten Jahr in Folge aus, rund 2500 Euro Gewinn erzielt Horas durchschnittlich mit dem Turnier. Diesmal wäre der Gewinn niedriger ausgefallen, denn ein ordentliches Sicherheitskonzept hätte den Verein 1800 Euro gekostet. Eine Rechnung, die der Vorstand des FV Horas wohl in Kauf genommen hätte, wäre ihm mehr Zeit geblieben. Doch in der Kürze der verbleibenden Zeit war dem Verein die Gefahr zu hoch, dass etwas Ernsthaftes passieren könnte.