Gewerkschaft Verdi kündigt Streik der Busfahrer an

Ab dem ersten Tag nach den Schulferien

Frankfurt - Am ersten Tag nach den Schulferien wollen Busfahrer in mehreren hessischen Städten in einen unbefristeten Streik treten.

Die Gewerkschaft Verdi will so ab Montag ihre Forderung nach einer stufenweisen Anhebung des Stundenlohns von 12,00 auf 13,50 Euro unterstreichen und auch Verbesserungen im Manteltarifvertrag erreichen, etwa beim Urlaubsanspruch und der betrieblichen Altersversorgung. Verdi hat die Beschäftigten von 20 Busbetrieben zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Betroffen sind Fahrgäste etwa in Frankfurt, Maintal, Hanau und Offenbach, aber auch in Darmstadt, Marburg, Fulda und Gießen.

Die Tarifkommission der Gewerkschaft hatte Ende vergangenen Jahres ein Arbeitgeberangebot des privaten Busverkehrsverbands als unzureichend zurückgewiesen und die Verhandlungen für gescheitert erklärt. Verdi-Streikleiter Jochen Koppel erklärte am Mittwoch: "Wir fordern die Arbeitgeber jetzt auf, deutlich nachzubessern. Es kann nicht sein, dass die Beschäftigten Vollzeit arbeiten und trotzdem auf staatliche Zuschüsse angewiesen sind."

