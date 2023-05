Starke Gewitter: DWD-Wetterwarnung für Südhessen

Von: Florian Dörr

Der DWD warnt aktuell vor Gewittern. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern in der Region. Mehrere Teile der Region sind betroffen.

Offenbach - Es wird ungemütlich in Teilen Südhessens. Das jedenfalls ist aus einer aktuellen Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) herauszulesen. Demnach drohen am Sonntag (7. Mai) starke Gewitter in der Region. Im Zweifel kann es dabei auch zu überschwemmten Straßen oder vollgelaufenen Kellern kommen.

Die Experten aus Offenbach unterteilen Gewitter in vier Kategorien.

Warnstufe 1 Gewitter Warnstufe 2 Starkes Gewitter Warnstufe 3 Schweres Gewitter Warnstufe 4 Extremes Gewitter

„Gewitter“ zeichnen sich - wenig überraschend - aus durch elektrische Entladungen, also Blitz und damit einhergehender Donner. Auch Windböen können auftreten. Bei Warnstufe 2 kommen teils schwere Sturmböen, Starkregen oder Hagel dazu. „Schweres Gewitter“ zeichnet sich darüber hinaus durch orkanartige Böen, gegebenenfalls mit Tornadogefahr, heftigen Starkregen und Hagelgefahr aus. Warnstufe 4 fällt noch einmal extremer aus. Hier können Gewitter mit „extrem heftigem“ Starkregen oder „extremem“ Wind einhergehen.

Mit Blick auf Gewitter im Allgemeinen warnt der DWD: „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr!“

Gewitter in Südhessen: Welche Kreise sind betroffen?

Die aktuelle Wetterwarnung für die Region umfasst folgende Kreise:

Kreis Darmstadt-Dieburg

Odenwaldkreis

Kreis Groß-Gerau

Landkreis Bergstraße

Die aktuelle Wetterwarnung für Teile Südhessens gilt derzeit bis 18.30 Uhr. Dies kann von den Experten in Offenbach jedoch jederzeit angepasst - im Zweifel auch verlängert - werden.

Der DWD wurde 1952 gegründet und ist der meteorologische Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Unter anderem gehört die meteorologische Sicherung der Luft- und Seeschifffahrt und das Warnen vor meteorologischen Ereignissen, „die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährlich werden können“, zu seinen Aufgaben. So auch im aktuellen Fall in Südhessen. (fd)