Gewitter und Starkregen in Hessen

Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Den Menschen in Hessen steht eine regnerische Woche mit Gewittern bevor. Für Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach zunächst mit starker Bewölkung, Gewittern und Regen. Im Verlauf des Tages solle es aber auflockern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad, in Hochlagen um die 15 Grad.

Offenbach - Auch am Mittwoch erwarten die Meteorologen Wolken, Schauer und einzelne Gewitter bei ähnlichen Höchsttemperaturen. Zudem soll ein stark böiger Wind Regen und Gewitter begleiten. Wie der DWD am Montag weiter mitteilte, wird der Regen in der Nacht zum Donnerstag nachlassen und die Temperatur auf acht bis zwölf Grad absinken.

Der Donnerstag bleibe dann anfangs leicht bewölkt und niederschlagsfrei. Von Westen ziehe aber wieder Regen auf, hieß es. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 19 und 23 Grad, in Gipfellagen um die 15 Grad bei schwachem bis mäßigem, teils böigem Wind aus Südwest. Mit starker Bewölkung und zeitweise Regen setzt sich der Trend in der Nacht zum Freitag fort. dpa