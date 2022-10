Lauter Knall weckt Anwohner: Geldautomat im Kreis Gießen gesprengt

Von: Alexander Gottschalk

Teilen

In Buseck sprengen Kriminelle in der Nacht auf Samstag einen Geldautomaten. Mehrere Autos werden beschädigt. Die Kripo Gießen sucht einen SUV.

Gießen/Buseck - Unbekannte haben einen Geldautomaten in Buseck (Kreis Gießen) gesprengt. Der laute Knall in der Nacht auf Samstag (22. Oktober) habe mehrere Anwohner in der Straße „Am Rinnerborn“ geweckt, teilte die Polizei in Gießen mit. Ersten Ermittlungen zufolge benutzten der oder die Täter Sprengstoff. Sie erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Der Geldautomat stand in einem Container am Rande des Ortsteils Alten-Buseck, in unmittelbarer Nähe zu mehreren Wohnhäusern. Die Explosion richtete laut Polizei einen „hohen Sachschaden“ an dem Container sowie an vier dort geparkten Fahrzeugen aus. Wie hochgenau, konnten die Gießener Beamten zunächst nicht beziffern.

Gießen/Buseck: Verdächtiger Audi nach Geldautomatensprengung gesehen

Zeugen hatten gegen 2.07 Uhr Alarm geschlagen. Sie berichteten, dass ein weißer Audi, vermutlich ein SUV vom Modell Q3 oder Q5, schnell vom Tatort weggefahren sei. Eine erste Fahndung blieb offenbar erfolglos. Die Kriminalpolizei in Gießen sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zur Geldautomatensprengung oder auffälligen Fahrzeugen in Buseck machen können.

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. In Buseck (Kreis Gießen) wird nach einer Geldautomatensprengung ermittelt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Illustration

Erreichbar ist die Kripo Gießen unter der Telefonnummer 0641/7006 6555. Die mittelhessischen Ermittler bekommen es immer wieder mit Fällen von Automatensprengungen zu tun – zuletzt etwa im Juni, als in einem Edeka in Lahnau (Lahn-Dill-Kreis) ein Geldautomat in die Luft gejagt wurde. Pikant: Erst im September feierte eine Bankfiliale in Buseck ihre Wiedereröffnung, die einst ein Sprengstoffanschlag komplett verwüstet hatte. (ag)