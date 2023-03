Gießener DSDS-Kandidatin: Lawa Badan über die Gründe für ihren Zusammenbruch

Von: Jacob von Sass

Nach einem Recall-Auftritt bei der Castingshow DSDS wird die Gießenerin Lawa Baban ohnmächtig. Hier spricht sie über die Gründe für den Zusammenbruch.

Gießen – Noch ein letztes Mal können DSDS-Fans dieses Jahr ihre Lieblingscastingshow im Fernsehen genießen, dann ist Schluss mit „Deutschland sucht den Superstar“. Mit dabei bei der 20. Staffel ist die 25-jährige Lawa Baban aus Gießen, die es zum Recall nach Thailand schaffte. Dort kam es allerdings zum großen Schock für Baban und ihre Fans: Die Sängerin wurde nach einem gemeinsamen Auftritt mit den Kandidatinnen Dilara Sabahat und Natalie Nock ohnmächtig und kippte um.

Glücklicherweise verletzte sich Baban bei dem Sturz nicht, sofort waren Helfer zur Stelle, die die 25-Jährige wieder aufpäppelten. Auch ihr Bewusstsein erlangte sie schnell wieder, wie im Fernsehen zu sehen war. Doch wie kam es zu der Ohnmacht? Alkohol spielte dabei jedenfalls keine Rolle, wie Baban auf Nachfrage sagt: „Ich habe vor dem Auftritt selbstverständlich keinen Alkohol getrunken. Mir ging es bereits schlecht, da ist Schnaps keine Lösung.“ Vor wenigen Wochen hatte die Sängerin im Interview erzählt, dass sie vor Auftritten zur Beruhigung gerne mal einen Schnaps trinke.

Gießener DSDS-Kandidatin: Lawa Badan über ihren Zusammenbruch im TV

Vielmehr sei der Grund für den Zusammenbruch eine Mischung aus vielen Faktoren gewesen: „Ich habe leider gesundheitlich manchmal ein bisschen zu kämpfen, weil ich einen zu schnellen Puls habe und ich daher auch schneller Panikattacken bekommen kann.“ Doch nicht nur ein erhöhter Puls sei an diesem Tag ein Problem für die Sängerin aus Gießen gewesen. Auch habe sie vor Aufregung vor dem Auftritt weder etwas essen, noch trinken können, wie sie berichtet. Außerdem sei es am Drehort sehr heiß, um die 35 Grad gewesen.

DSDS-Kandidatin Lawa Baban aus Gießen. © RTL / Stefan Gregorowius

Inzwischen gehe es Badan aber wieder besser. Eine Rolle spielen dabei offenbar auch die milden Temperaturen in ihrer Heimat. „Das deutsche Klima vertrage ich definitiv besser. Mir gehts also ganz gut.“ Wer der 25-Jährigen bei ihrem nächsten Auftritt die Daumen drücken möchte, der sollte am kommenden Samstagabend (18. März) einschalten. Dann wird der fünfte Recall der Castingshow ausgestrahlt. (Jakob von Sass)