Faschings-Schock! 21-Jährige vergewaltigt - Polizei jagt Mann mit dieser Beschreibung

In Gießen wurde eine 21-Jährige an Fasching vergewaltigt.

Schock im hessischen Gießen an Faschings: Eine 21-Jährige wurde mutmaßlich vergewaltigt. die Polizei Mittelhessen jagt nun einen fremden Mann mit einer Täterbeschreibung.

Gießen - Im hessischen Gießen ist eine 21-Jährige am frühen Montag (4. März 2019) auf dem Nachhauseweg von einer Faschingsveranstaltung mutmaßlich vergewaltigt worden. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelhessen am Montagnachmittag mit. Demnach wollte die 21-jährige Frau gegen 0.40 Uhr nach Hause laufen. Extratipp.com* berichtet darüber.

"Offenbar folgte ihr bereits in der Walltorstraße die gesuchte unbekannte Person", so die Polizei. Die männliche Person lief der Frau bis in die Südanlage hinterher. Wörtlich schreibt die Polizei Gießen: "Im Bereich einer Grünanlage, die sich zwischen der Strandbar und dem Schwanenteich befindet, soll der etwa 25 Jahre alte Mann ihr dann das Handy weggenommen und sie belästigt haben." Mit belästigt meinen die Beamten aus Gießen: Die 21-Jährige wurde auf dem Heimweg von einer Faschingsveranstaltung mutmaßlich vergewaltigt.

Gießen: 21-Jährige vergewaltigt: So beschreibt die Polizei den Täter

Das bestätige ein Polizeisprecher in Gießen gegenüber dem Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk. Weiter heißt es: "Nach der Tat verständigte eine Zeugin, welche die 21 - Jährige im Wiesecker Weg antraf, gegen 02.25 Uhr die Polizei. Der Täter war zuvor offenbar geflüchtet. Eine Fahndung brachte bislang nichts ein."

Nun sucht die Polizei Gießen mit folgender Beschreibung nach dem Mann, der eine 21-Jährige an Fasching vergewaltigt haben soll:

Der gesuchte Mann hatte sich bis ca. 00.40 Uhr in der Gießener Innenstadt aufgehalten

Der Mann soll einen auffälligen weißen bzw. hellen Pulli getragen haben

getragen haben Der Verdächtige soll gebrochen Deutsch gesprochen haben.

gesprochen haben. Der mutmaßliche Vergewaltiger soll ca. 180 Zentimeter groß sein



sein Er soll dunkelhäutig sein und die Haare an den Seiten kurz rasiert sowie oben länger getragen haben



Der gesuchte Mann soll schlank sein und im Bereich der Innenstadt (Walltorstraße) eine weiße Tüte oder eine Essensverpackung in der Hand gehalten haben.



Der Mann hat wohl kurz vor Mitternacht an einem Imbiss eingekauft.

Für die Polizei ist ein weiterer Zeuge von besonderer Bedeutung: Der Unbekannte soll im Bereich der Ringalle sowohl die 21-Jährige als auch den mutmaßlichen Vergewaltiger angesprochen haben. Danach ist er einfach weitergegangen. Hinweise an die Polizei Gießen unter 0641 - 7006 2555. Mehr aktuelle News:

Matthias Kernstock

