Frau aus dem Krankenhaus in Gießen verschwunden - Polizei bittet um Hinweise

Von: Tadhg Nagel

Eine 21-Jährige Frau aus Gießen wird seit dem 19. Juni vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort.

Gießen - Die Polizei sucht seit Montagabend, 19. Juni nach der 21-jährigen Michaela Cuamba. Die Gesuchte sei zuletzt in einem Krankenhaus in der Klinikstraße in Gießen gesehen worden, wo sie sich gegen 20 Uhr aufgehalten habe. Sie benötigt nach Angaben der Beamten dringend ärztliche Hilfe.

Die Vermisste wird von der Polizei wie folgt beschrieben: schlank, etwa 1,65 Meter groß, trägt eine Brille und hat dunkle lockige Haare (wahrscheinlich zum Dutt zusammengebunden). Bekleidet war sie nach Behördenangaben zuletzt mit einem beigefarbenen Jumpsuit.

Bild der vermissten 21-Jährigen, die aus dem Krankenhaus verschwunden ist. © Bundespolizeidirektion Koblenz

Polizei benötigt Hinweise zur Vermissten aus Gießen

Die 21-Jährige habe soziale Kontakte nach Heuchelheim, Marburg und Kirchhain, hieß es weiter. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

