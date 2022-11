Mitglieder fassungslos: IHK-Anzeige für „aktiveren Einsatz“ in der Ukraine - Alleingang des Geschäftsführers?

Einmal mehr: Unruhe in den eigenen Reihen der IHK. SCHEPP © Oliver Schepp

Die IHK Gießen-Friedberg hat eine Anzeige mit Forderungen an „die Politik“ geschaltet, sich für den Frieden in der Ukraine einzusetzen. Die Mitglieder sind sauer.

Gießen – Für Aufsehen unter den Mitgliedern der heimischen Industrie- und Handelskammer (IHK) Gießen-Friedberg hat am vergangenen Wochenende eine ganzseitige Anzeige der Wirtschaftsvertretung in der Frankfurter Allgemeinen (FAZ) gesorgt. Als einziges westdeutsches Gremium hatte die heimische IHK, unterzeichnet von Präsident Rainer Schwarz und Hauptgeschäftsführer Dr. Matthias Leder, gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau, der IHK Cottbus und der Handwerkskammer Halle (Saale), die »Politik« dazu aufgefordert, sich aktiver für ein Ende des Kriegs in der Ukraine einzusetzen.

»Wenn nicht über Frieden gesprochen wird, bleibt er schlicht unerreichbar«, teilten die Gremien mit. Und: Über Frieden müsse mindestens so viel gesprochen werden wie über den Krieg. Frieden falle nicht vom Himmel. Er müsse gewollt und geschaffen werden - von Menschen, von umsichtiger Politik und kluger Diplomatie. Wer genau stärker im von Russland begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine für Frieden eintreten soll, lässt die Anzeige allerdings genauso offen wie sie die Tatsache außer Acht lässt, dass eigentlich nur Aggressor Wladimir Putin diesen Krieg beenden kann.

Anzeige der IHK Gießen-Friedberg: Ein unerklärtes Missverständis?

Auf Anfrage dieser Zeitung ruderte die IHK Gießen-Friedberg am Montagabend zurück und behauptete überraschend, die Anzeige beruhe »auf einem Missverständnis«. »Es gab keine Kooperation mit den IHK Cottbus und Halle-Dessau. Der Text ist keine offizielle Stellungnahme der IHK Gießen-Friedberg. Wir bedauern das Missverständnis. Es sind der IHK Gießen-Friedberg keine Kosten für die Veröffentlichung entstanden«, teilte die Pressestelle mit. Wie dieses »Missverständnis« zustande gekommen sein soll, wollte die IHK gestern nicht aufklären.

Unter einigen Mitgliedern der heimischen IHK hatte die Anzeige am Wochenende für Fassungslosigkeit gesorgt. Geschäftsführer Leder wird hinter vorgehaltener Hand vorgeworfen, einmal mehr im Alleingang die IHK beschädigt und deren finanzielle Mittel aus Mitgliedsbeiträgen für die Darstellung seiner politischen Überzeugung missbraucht zu haben. Weder im Präsidium noch in der Vollversammlung, die heute tagt, waren nach Informationen dieser Zeitung Form und Inhalt der Anzeige abgestimmt worden.

IHK Gießen-Friedberg: Umstrittene Forderungen in Anzeige

Im Sommer hatte sich in der Kreishandwerkerschaft Halle-Saale bereits eine ostdeutsche Institution in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz gewandt und darin »Sorgen um die Zukunft unsere Kinder und Enkel« ausgedrückt. Sie forderte damals einen »sofortigen Stopp aller Sanktionen gegen Russland«. Europa, und im speziellen Deutschland, seien die Verlierer der Sanktionen. Zudem - hieß es in dem Brief - seien »alle politischen Entscheidungen auf den Nutzen für das deutsche Volk zu überprüfen«.

In der Anzeige wird auch die Energiepolitik Deutschlands attackiert und die damit einhergehende Belastung kritisiert. Die Gremien fordern zudem, dass die drei aktiven deutschen Atomkraftwerke länger als nur bis April 2023 am Netz bleiben, sprechen sich für das umstrittene Fracking aus und fordern die Politik auf, in der Frage der Energiegewinnung »alle Pipelinemöglichkeiten zu nutzen«. Ob damit auch die Rückkehr zu Nordstream 1 und 2 gemeint ist, lässt die Anzeige offen. (mac)

Kritik gab es bereits im vergangenen Jahr. Die Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg war damals der Meinung, dass die Statistik des Robert Koch-Institutes das Corona-Infektionsgeschehen unzulänglich abbilde. Sie forderte eine Öffnungsperspektive.