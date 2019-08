Kuriose Wende nach angezeigtem Autodiebstahl in Gießener Parkhaus

Glückliche Wende nach einem vermeintlich besonders dreisten Diebstahls: Ein in einem Gießener Parkhaus verschwundener BMW ist wieder da.

Gießen - Diese Polizeimeldung wurde im Internet kontrovers diskutiert: Ein Mann hatte am Dienstag in Gießen den Diebstahl seines BMW aus im Parkhaus der Galerie Neustädter Tor in Gießen gemeldet. Die Reaktionen: Ist der Bereich nicht videoüberwacht? Und: Ist Eigentum nirgendwo mehr sicher?

Nun hat die Polizei einen neuen Stand veröffentlicht: Das Auto ist wieder da. Und weit war es nicht gekommen: Der Sicherheitsdienst des Parkhauses hatte den Fund gemeldet. Offenbar hatte der 92-jährige Fahrer seinen BMW am letzten Samstag irrtümlich an der falschen Stelle gesucht.

red

