Radfahrer bei Unfall mit Land Rover in Gießen schwer verletzt

Ein 39-Jähriger ist am Wochenende in Gießen schwer verletzt worden. Er wurde mit seinem Fahrrad von einem Land Rover erfasst.

Gießen - Bei den Radfahrern in Gießen hat die Licher Gabel den Ruf, eine der gefährlichsten Kreuzungen in der Stadt zu sein. Dieser Ruf hat sich am Samstag leider bestätigt.

Wie die Polizei meldet, wurde ein 39-jähriger Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der 39-jährige war gegen 17.15 Uhr mit seinem Trekkingrad auf dem Radschutzstreifen der Licher Straße unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Grünberger Straße wechseln. Dabei kam es zur Kollision mit einem Geländewagen der Marke Land Rover, den ein ebenfalls 39-Jähriger Gießener steuerte. Ein Krankenwagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.

Gießen: Licher Gabel für Radfahrer gefährlich

Die Licher Gabel ist insbesondere für Radfahrer gefährlich, die nach links in die Grünberger Straße abbiegen wollen. Die Stadt hatte vor vier Jahren deshalb die Aufstellflächen für Radler vor den Fahrspuren für den Autoverkehr verbreitert. Radfahrer sollen sich dort bei Rot, wenn sie in die Grünberger Straße weiterfahren wollen, aufstellen und so vor allem den in die Moltkestraße weiterfahrenden Pkw deutlich signalisieren, dass sie vor ihnen nach links abbiegen werden. Zusätzlich sollten sie ein Handzeichen geben. Ganz gefährlich wird es, wenn der Radfahrer die Kreuzung bei Grün erreicht und sich in voller Fahrt und im fließenden Verkehr vom rechten Fahrbahnrand nach links einfädeln will, um in die Grünberger Straße zu gelangen.

Wie der Unfallhergang am Samstag gebnau war, geht aus der Polizeimeldung nicht hevor. Die Polizei sucht unter der Nummer 0641/7006-3555 Augenzeugen.

mö